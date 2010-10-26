Яценюк: Янукович мав застережні дзвінки з Вашингтона і Брюсселя

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що на місцеві вибори мають іти не створені клони, а реальні партійні організації, визнані лідером і партійцями. Про це він сказав на прес-конференції у Львові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що всі партії повинні мати право взяти участь у місцевих виборах, адже йдеться про право вибору українців. Він вважає, що в Україні мають відбутися демократичних виборів. «А це означає зокрема й те, що всі партії, які виявили бажання брати участь у виборчій кампанії, зокрема і партія «Батьківщина», повинні мати можливість брати участь у кампанії. І не через створені клони, а через реальні партійні організації, визнані лідером і партійцями», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» наголосив: якщо сьогодні влада не вживатиме заходів для того, щоб забезпечити процес демократичних виборів, то завтра це боляче вдарить по ній самій. «Віктор ЯНУКОВИЧ вже відчув, що Партія регіонів робить все для того, щоб понизити персональний рейтинг Президента. І ті дзвінки, які він отримав, зокрема з Вашингтона і Брюсселя, щодо необхідності збереження демократичних цінностей, свідчать тільки про одне: до України є питання щодо реального розвитку демократії і прозорості виборів», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він закликав владу, щоб вона забезпечила повний допуск до виборів партії «Батьківщина». «І не тільки «Батьківщини», а й усіх наших політичних опонентів, конкурентів, а також вірогідних союзників. Тому що це є справжня демократія», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що займає таку позицію, незважаючи на те, що Блок Юлії Тимошенко не підтримав «Фронт Змін», коли його шляхом зміни закону про місцеві вибори фактично виключили з перегонів. «Мені прикро, що таку ж позицію, яку я займаю сьогодні, БЮТ не зайняв тоді. Але для мене важливо, щоб усі партії мали право на політичну діяльність, а українці мали право вибору», - підкреслив він.