Депутат Сейму попросив вибачення за те, що ледве стояв на ногах об 11 ранку

Депутат Сейму Анджей ПАЛИС попросив вибачення у поляків за те, що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння поблизу головного законодавчого органу Польщі у п`ятницю, 22 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву депутат, котрий спочатку заперечував, що перебував під впливом алкоголю, розповсюдив у вівторок.

„Хотів би попросити вибачення в усіх громадян Польщі. Прошу вибачення теж у моєї родини, друзів та всіх представників Польської селянської партії (PSL). Не буду заперечувати фактів. Мені дуже прикро, що ви були змушені спостерігати за мною в такому стані”, - йдеться в заяві. Депутат, якого зняла камера телеканалу TVN, коли він ледве тримався на ногах, заявив, що з покорою приймає позбавлення його низки посад у PSL та тимчасове припинення прав члена партії.

„Я свідомий, що мушу відбути покарання”, - відзначив він.

53 річний А.ПАЛИС, який є членом партії, що входить в урядову коаліцію з „Громадянською платформою”, заявив, що своїми подальшими діями планує відновити висловлену йому виборцями довіру.

Довідка УНІАН. Телеканал TVN минулої п`ятниці показав відео, на якому А.ПАЛИС близько 11 години дня ледве стояв на ногах й не міг навіть нормально говорити.

Після того, як журналіст звернувся до нього за коментарем, він відійшов в сторону і сів у автомобіль, який йому не належить. Власник авто домагався від депутата, аби той залишив його машину. За даними польських медіа, власнику автомобіля вдалося випровадити депутата з машини лише після втручання охорони Сейму.