Шаповал вважає, що 31 жовтня ЦВК може й не працювати

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що ЦВК ще не визначила режим своєї роботи 31 жовтня, у день проведення місцевих виборів.

Про це В.ШАПОВАЛ повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Може, буде й вихідний день. Ми ще не вирішили. Можливо, будемо працювати, але це необов`язково. Побачимо по ситуації. Скоріш за все, скарги будуть", - сказав В.ШАПОВАЛ.

За його словами, також поки ще не визначено, чи будуть члени ЦВК перебувати у регіонах, за якими вони закріплені. "Такої необхідності немає, тому що ми не є безпосередніми учасниками тих процесів, які мають відбуватися 31 жовтня. Я маю на увазі - голосування, підрахунок голосів - це не наша функція", - сказав голова ЦВК.

"Власне кажучи, я не бачу підстав, щоб ЦВК збиралася на засідання саме у неділю (31жовтня). Єдине, що може бути з боку ЦВК, з боку окремих членів ЦВК, якщо будуть виникати якісь поточні проблеми, то це просто така консультативна порада і так далі. Ми не уповноважені цією роботою займатися. До підведення результатів виборів ЦВК не має жодного відношення. Ми формували ТВК, ми приймали роз`яснення виборчого законодавства. Це не загальнонаціональні вибори. На цих виборах встановлення та оголошення результатів - це робота ТВК", - підкреслив В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим Центральною виборчою комісією роз’ясненням щодо місцевих виборів, територіальні виборчі комісії повинні встановити результати виборів у регіонах не пізніше 4 листопада, тобто не пізніше як на п’ятий день з дня виборів.

Згідно із Законом "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до складу місцевих рад увійдуть місцеві організації політичних партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців від загальної кількості громадян, які взяли участь у голосуванні у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.