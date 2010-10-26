Табачник наказав перенести початок занять у школах невідомо на коли

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК наказав перенести початок занять після канікул з 1 листопада на інший строк у школах, де працюють виборчі комісії з проведення 31 жовтня виборів до місцевих органів влади.

Про це йдеться у наказі Д.ТАБАЧНИКА від 26 жовтня, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Як зазначено у документі, таке рішення прийнято “з метою забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог при відновленні навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, у приміщеннях яких працювали виборчі комісії з проведення 31 жовтня 2010 року виборів до місцевих органів влади в Україні”.

У зв’язку з цим Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій наказано прийняти рішення щодо перенесення навчальних занять з 1 листопада на інший строк у навчальних закладах, в приміщеннях яких працювали виборчі комісії; вжити заходів щодо безумовного дотримання санітарно-гігієнічних вимог при відновленні навчально-виховного процесу у шкільних приміщеннях.