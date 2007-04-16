Зять Ющенка зібрався в політику

Олексій Хахлєв, голова правління Славутського руберойдового заводу і співкоординатор проекту зі створення Національного інституту раку в Україні, а також чоловік дочки Президента – Віталіни Ющенко, в інтерв`ю «Профілю» не виключив, що на майбутніх виборах балотуватиметься у Верховну Раду за списком Нашої України, БЮТ або Народної самооборони Юрія Луценка.

«Завершився період, який я витратив на аналіз ситуації і побудову власної системи координат. Питання, чим займатися і заради чого, — найголовніше в житті людини. Так от, зараз відчуваю в собі певний потенціал, достатньо професіоналізму і сильний морально-етичний стрижень, щоб спробувати підтримати нову хвилю в українській політиці», - сказав президентський зять.

Злегка покритикувавши своїх попередників на політичній арені: «У нас же найстрашнішим випробуванням, непереборним для багатьох, виявилося випробування мідними трубами — цей іспит не витримав багато хто з тих, хто стояв на сцені Майдану, а потім одержав великі повноваження і у виконавчій, і в законодавчій владі», Хахльов відзначив: «фраза «якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою» стала аксіомою».

І додав: «зручніше займати позицію критика, стороннього спостерігача, але я готовий йти у напрямі демократизації суспільства з тими, хто йде туди ж».