У Партії регіонів знають, чому треба ходити на роботу, а не в магазин

Народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів) переконаний, що Соціалістична партія України в разі дострокових парламентських виборів подолає 3% бар`єр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання про те, що СПУ за соціологічними дослідженнями не проходить до парламенту на дострокових виборах й чи готова Партія регіонів йти в блоці з СПУ.

Як сказав М.ЧЕЧЕТОВ, «вони (СПУ – УНІАН) подолають 3% бар`єр, і думаю, що вони наберуть голосів не менше, ніж минулого разу».

За його словами, питання про доцільність участі Партії регіонів у блоці або окремо на майбутніх виборах вирішуватиметься конкретно з коаліцією. «Поки питання це не обговорювалося, тим більше, що ми навіть не готуємося до виборів. Ми ж говоримо, що виборів не буде», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ (йдеться про 27 травня – УНІАН).

За його словами, коаліція в цьому питанні перемогла, тому що вона керувалася «буквою Конституції». «Якщо ж керуватися духом Конституції, то це, приблизно, я сьогодні на роботу не пішов, тому що я керуюся духом розуміння того, що мені захотілося піти в магазин. Так не можна», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

«Точка зору коаліції перемогла не тому, що ми сильні - так ми сильні, ми монолітні, ми єдині, - а тому, що ми стоїмо на букві Конституції, а той, хто керувався духом Конституції, він просто програв», - підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ.