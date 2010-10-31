Селяни заблокували виборчу дільницю

У Запорізькій області місцеві жителі заблокували виборчу дільницю в селищі Балабіне.

Як повідомив УНІАН керівник Запорізької окружної виборчої комісії Андрій КОНДРАТЕНКО, "скандальна ситуація пов`язана з тим, що селищна виборча комісія Балабіного не включила в бюлетені ім`я нинішнього селищного голови Юрія ЄМЕЛЬЯНОВА, який повторно балотується на посаду голови селищної ради".

За словами А.КОНДРАТЕНКА, рішенням селищного виборчкому Ю.ЄМЕЛЬЯНОВА було знято з виборчої кампанії й сьогодні вночі відновлено рішенням суду, але комісія не внесла його ім`я до списків кандидатів. "Декілька десятків людей - найімовірніше, місцеві жителі, заблокували вхід до селищної виборчої комісії. Зараз ми просимо допомоги у міліції", - повідомив А.КОНДРАТЕНКО.