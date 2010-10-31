Кандидата у мери Кіровограда забрали з інфарктом

Кандидат по посаду міського голови Кіровограда від Української партії Олександр НІКУЛІН госпіталізований до однієї із приватних клінік міста з діагнозом «інфаркт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам працівник виборчого штабу кандидата Лариса ГУРІНА.

За її словами, О.НІКУЛІН потрапив до лікарні ввечері у п’ятницю, 29 жовтня. «Під час передвиборчої кампанії він переніс інфаркт на ногах, однак лікарі наполягли на госпіталізації», - зазначила Л.ГУРІНА.

На посаду міського голови Кіровограда балотуються 16 кандидатів.