Кандидата у мери Кіровограда забрали з інфарктом
15:49, 31 жовтня 2010Політика
1454 0
Переходжував на ногах
Кандидат по посаду міського голови Кіровограда від Української партії Олександр НІКУЛІН госпіталізований до однієї із приватних клінік міста з діагнозом «інфаркт».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам працівник виборчого штабу кандидата Лариса ГУРІНА.
За її словами, О.НІКУЛІН потрапив до лікарні ввечері у п’ятницю, 29 жовтня. «Під час передвиборчої кампанії він переніс інфаркт на ногах, однак лікарі наполягли на госпіталізації», - зазначила Л.ГУРІНА.
На посаду міського голови Кіровограда балотуються 16 кандидатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter