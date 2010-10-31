В Енергодарі кандидати у депутати прибрали до кишені штампи «Вибув»

У місті Енергодар Запорізької області на трьох виборчих дільницях кандидати у депутати міської ради намагалися заволодіти штампами "Вибув".

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, до Енергодарського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні однієї з виборчих дільниць кандидат у депутати міської ради заволодів штампом «Вибув». Чоловік мотивував свої дії тим, що рішення міської виборчої комісії щодо зняття його та інших кандидатур на цю посаду було прийнято незаконно. Штамп «Вибув» було повернено. За деякий час цей же кандидат у депутати заволодів таким же штампом на іншій виборчій дільниці. Штамп повернено.

Крім того, до того ж міськвідділу міліції надійшло повідомлення про, що вже на іншій дільниці інший кандидат у депутати заволодів штампом «Вибув». Як і у попередньому випадку, чоловік мотивував свій вчинок тим, що рішення міської виборчої комісії про зняття його та інших кандидатур було прийнято незаконно. Наразі штамп «Вибув» повернуто на виборчу дільницю. Проведення голосування на цій виборчій дільниці не зупинялося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні енергодарські місцеві організації Партії регіонів та партії “Батьківщина” заявили, що виборча комісія напередодні ввечері виключила зі списку кандидатів у депутати міської ради від 11 до 14 осіб.