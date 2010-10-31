Ахметов: Янукович захищає репутацію України

Президент Віктор Янукович захищає репутацію України на міжнародному рівні. У цьому упевнений народний депутат України, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов.

Коментуючи журналістам хід виборчої кампанії, політик сказав: «Я бачу одне – Президент дуже рішуче бореться з порушеннями. Тому що тут – репутація України. Знаєте, багато хто говорить: «Порушення... порушення... порушення...», яких немає. Ще виборів немає, а вже всі кричать, що є порушення. Це імідж України, це репутація України, і у будь-якому випадку це погано відіб`ється на Україні. Що ми бачили останнім часом? Останнім часом Президент що робив? Захищав репутацію України на міжнародному рівні. Це дуже важливо. Без імені, без репутації не буває економічного росту. І мені здається, це дуже важливо для України».

Рінат Ахметов традиційно проголосував у себе на батьківщині, в Донецьку в БК їм Т. Шевченка в Куйбишевському районі міста.

Рінат Ахметов разом з мамою терпляче чекав декілька хвилин, поки йому видали на руки бюлетені. «Я думаю, що не секрет для всіх, за кого і за що я сьогодні проголосував – за зміни на краще» - сказав нардеп журналістам.