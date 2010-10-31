Азаров вважає, що людей, гідних бути у владі, не так вже й багато

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що вже в 2012 році в Україні на виборах можна буде відмовитися від голосування бюлетенями і перейти на електронну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в країні необхідно суттєво вдосконалити систему голосування.

«Ці вибори повинні нашим законодавцям сказати, що необхідно вдосконалювати виборчий закон. Не повинно бути метрових бюлетенів, не повинно бути величезної кількості бюлетенів, тому що це створює черги, це ускладнює підрахунок голосів. Чисто технічно необхідно вносити в майбутньому такі зміни, які дозволять, можливо, переходити на електронну форму голосування. Ми технічно до цього готові. Треба буде фінансово (сприяти переходу – УНІАН), я думаю, забезпечимо. Коли у нас наступні вибори будуть, роки через два? Отже ми, я думаю, за два роки зможемо підготувати свої дільниці й організувати електронну систему голосування», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що електронна система голосування заощадить час на підрахунок голосів і гроші, які витрачаються зараз на папір для друкування бюлетенів, а також істотно полегшить роботу виборчих комісій.

Крім того, прем`єр не виключив, на той час скоротиться кількість кандидатів у депутати місцевих рад. «Хіба це нормально, коли претендують по 50-60 осіб на одне місце. Це вже надмірно, напевно, не так багато все-таки дійсно гідних людей, щоб претендувати на якісь посади», - сказав М.АЗАРОВ.