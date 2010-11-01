У Харкові і області голосували 43,3% виборців

Явка виборців на місцевих виборах у цілому по Харкову та Харківській області становить 43,3%

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСИНОВ.

За його словами, загалом на Харківщині проголосувало більш як 945 тис. виборців.

Явка виборців по місту Харкову становила 40,0%, по районах області – 46,5%. Найбільша явка зафіксована в Ізюмському (62,7%), Двурічанському (61,3%), Первомайському (58,8%), Близнюківському (58,7%), Зачепилівському (56,7%), Краснокутському (55,6%) районах області.

За словами О.РУСАНОВА, найнижча явка виборців спостерігалася у містах обласного значення Люботин (37,2%), Лозова (37,3%), Первомайський (42,4%), Чугуєв (43,8%), а також в Харківському районі області (42,4%).