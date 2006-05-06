ЦВК продовжила терміни реєстрації для двох депутатів

Центральна виборча комісія продовжила терміни реєстрації народними депутатами України для представника Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА і представника блоку «Наша Україна» Володимира ПОЛЯЧЕНКА до 25 травня і 5 червня відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК на підставі заяв О.ЦАРЬОВА І В.ПОЛЯЧЕНКА.Зокрема, О.ЦАРЬОВ, включений у виборчий список Партії регіонів під №35, мотивував своє прохання перебуванням на стаціонарному лікуванні.

В.ПОЛЯЧЕНКО, включений у виборчий список «Нашої України» під №32, просив продовжити терміни реєстрації у зв`язку зі станом свого здоров`я і організаційними питаннями.

ЦВК визнала вказані причини поважними і продовжила термін подачі документів для реєстрації їх народними депутатами.Як повідомляв УНІАН, Центрвиборчком станом на 6 травня зареєстрував 277 із 450 народних депутатів України.