Дев'ять колишніх бютівців створили свою «республіку» у Київраді

Дев’ять депутатів Київради, які раніше входили до складу фракції БЮТ, створили нову фракцію «Республіка Київ».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву депутатів нової фракції зачитав сьогодні на сесії столичної ради секретар міськради Олесь ДОВГИЙ.

Головою фракції «Республіка Київ» став Денис МОСКАЛЬ, заступником голови фракції – Дмитро ОЛІЙНИК.

До складу фракції увійшли депутати Семен БОРИСЕНКО, Борис ДРОБОТ та Володимир ДРОБОТ, Олексій ДАВИДЕНКО, Сергій КОЗИР, Олег ПІТЬКУН та Віктор ТИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні на сесії Київради було оголошено, що фракція БЮТ розділилась на три групи.

Частина депутатів залишилась у фракції, яку зараз очолює Тетяна МЕЛІХОВА, 7 депутатів об’єднались у фракцію «Столичні реформи» на чолі з Юрієм ДМИТРУКОМ, а ще частина залишилась позафракційними.