Фельдман: Януковича підтримують єврейські організації Америки

Народний депутат України, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН за наслідками своїх зустрічей під час візиту в США з відомими американськими політиками і єврейськими лідерами заявляє про їх підтримку дій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, підтримка зусиллям В.ЯНУКОВИЧА зі зміцнення міжнаціонального миру і злагоди в Україні була висловлена під час Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій.

Також у повідомленні зазначається, що керівництво Американського єврейського комітету висловило бажання підключитися до реалізації заходів у рамках 70-х роковин трагедії Бабиного Яру в Україні.

Крім того, за наслідками зустрічі з главою Фонду міжетнічного взаєморозуміння Марком ШНАЙЄРОМ, який входить в топ-50 найвпливовіших єврейських лідерів США, досягнуто домовленості про його приїзд до України для проведення конференції з міжрелігійного діалогу.

Водночас, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, на зустрічах з представниками єврейських організацій США наголошувалося на «стурбованості результатами ВО «Свобода» на останніх виборах в Україні».