В Європарламенті заспокоюють, що Україна має більше шансів, ніж Молдова

Те, що Молдова ближче на шляху до Євросоюзу – це тільки здається. У Брюсселі вважають, що Росія і Україна мають більше шансів на лібералізацію візового режиму, ніж Молдова.

Про це заявив у коментарі УНІАН європарламентарій Рафаль ТРЗАСКОВСЬКІ - член делегації парламентського Комітету ЄС зі співпраці Європейського Союзу–Молдова.

«Статистика показує, що Україна і Росія мають більше шансів на лібералізацію візового режиму, - стверджує європарламентарій. - Якщо порівняти Молдову, сажімо, з Україною або Росією, то це просто парадокс. Може здатися, що Молдова ближче на шляху до Євросоюзу, але, що стосується лібералізації візового режиму, виходячи з певних аспектів, Україна набагато ближче до мети».

Наприклад, каже Р.ТРЗАСКОВСЬКІ, «якщо подивитися на статистику, українці одержують більше віз з тривалим періодом перебування. Або, приміром, мультивізи з можливістю багатократного перетину кордону (українці одержують) набагато більше, ніж одержують громадяни Молдови. Тому є ще куди прагнути при нинішній ситуації, щоб ослабляти візовий режим з Молдовою».

Р.ТРЗАСКОВСЬКІ також розповів чим керувався Комітет ЄС на останніх зборах при обговоренні можливості лібералізації візового режиму з Молдовою. «Насамперед, рада дійшла думки, що вся проблема лібералізації візового режиму була розглянута з погляду безпеки. В тому сенсі, що більшість членів ради розуміють, що треба ще дуже багато чого зробити Молдові в цьому напрямку», - каже парламентарій.

При цьому він підкреслив, що Євросоюз розглядає такий варіант, що в перспективі, при позитивних змінах, може бути й безвізовий режим.