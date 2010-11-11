Порошенко прийде на форум Яценюка поговорити про зміни клімату

У столиці розпочався VІ Київський безпековий форум, ініційований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, темою цьогорічного форуму буде «Нова безпека у фрагментованому світі та її європейський вимір».

У сьогоднішньому першому пленарному засіданні форуму візьмуть участь Арсеній ЯЦЕНЮК, віце-президент сенату Румунії Теодор МЕЛЕШКАНУ, колишній міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та інші.

Тема сьогоднішнього засідання - «Нові загрози, нове суперництво». Зокрема, в ході засідання будуть обговорюватися питання: “Що прийде на зміну американській гегемонії у світі: колективна безпека чи багатополярність?”, «Світ на порозі спільного подолання кліматичних змін чи боротьби за природні ресурси?».

«Хотів би відзначити, що це (четвертий Київський безпековий форум – УНІАН) практично єдиний майданчик в Україні щодо обговорення проблем міжнародної безпеки та місця України в системі світових координат. Сьогоднішня тема буде не нова, і це тема про те, що таке взагалі безпека, де Україна може долучитися для того, щоб вирішити питання як глобальної, так і власної безпеки», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.