Пшонка пояснює, навіщо йому кров Ющенка

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА не вбачає нічого надзвичайного в тому, що слідча група ініціює ще раз взяття аналізів крові у екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА в рамках розслідування кримінальної справи про його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Архінадзвичайного чогось тут немає, і особливого теж немає… Якщо у слідчих з’явилися питання, і щоб була встановлення істина, а питання не з’явилися ні із чого, то хто може позбавити їх права зробити це», - сказав він, зауваживши, що особисто підтримує цю ініціативу слідчої групи і буде підтримувати, оскільки так само як і слідчі несе відповідальність перед законом.

В контексті цього генпрокурор висловив переконання, що і потерпіла сторона, і адвокати зацікавлені в тому, щоб злочин було розкрито.

«Якщо є злочин, треба підтвердити цю ситуацію і засудити злочинця», - сказав В.ПШОНКА, зауваживши при цьому, що В.ЮЩЕНКУ з цього приводу тричі надсилалися відповідні листи, але він, чомусь, вважає, що достатньо тих аналізів, які вже були у нього відібрані.

«Що тут такого, щоб зробити повторний аналіз, щоб усунути якісь протиріччя?», - поставив риторичне запитання генпрокурор.