Міністр Толстоухов подався на естраду

12:06, 12 листопада 2010
Політика
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Ціла концертна програма...

Міністр кабінету міністрів Анатолій Толстоухов влаштовує творчий вечір.

Захід відбудеться 14 листопада в колонному залі Національної філармонії.

"В концертній програмі прозвучать пісні на вірші  Толстоухова, які виконають заслужені артисти України, відомі естрадні виконавці в супроводі Національного президентського оркестру", - йдеться в повідомленні його прес-служби.

Українська правда

 

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