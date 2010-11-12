Новообраний мер Кременчука Бабаєв відрікся від Тимошенко

Сьогодні на першій сесії Кременчуцької міської ради (Полтавська обл.) новообраний мер міста Олег БАБАЄВ заявив, що він вийшов з ВО «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, О.БАБАЄВ заявив, що він склав повноваження керівника міської організації партії «Батьківщина» і вийшов з її лав.

«Ми повинні бути незалежні від кольору і партій... Мер повинен бути аполітичний... Мер має бути господарником і працювати не за партійними кольорами», - вважає О.БАБАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2010 року мером Кременчука обрано народного депутата України О.БАБАЄВА, якого висувало ВО «Батьківщина». Згідно з офіційними даними, за нього віддали свої голоси 42,34% виборців.

Водночас, за колишнього мера Миколу ГЛУХОВА (висувався Партією регіонів) проголосували 27,19% виборців.