Янукович зробив Балогу міністром
Неможливе стало можливим
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора БАЛОГУ міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Згідно з чинною редакцією Конституції, Президент має право самостійно призначати та звільняти міністрів з посад.
Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.
Напередодні Президент В.ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.
Сам Н.ШУФРИЧ пояснив своє звільнення з посади міністра необхідністю надати цю посаду новим представникам тодішньої парламентської коаліції.
14 липня один з лідерів партії "Єдиний Центр" Віктор БАЛОГА заявив про відсутність домовленостей про посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій і входження його політичної сили у коаліцію.
Він наголосив, що не збирався, не збирається і не збиратиметься у МНС. “Я вже говорив журналістам, що це міністерство може очолити хто завгодно, тільки не БАЛОГА”, - додав він.