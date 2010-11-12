Янукович зробив Балогу міністром

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора БАЛОГУ міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Згідно з чинною редакцією Конституції, Президент має право самостійно призначати та звільняти міністрів з посад.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент В.ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Сам Н.ШУФРИЧ пояснив своє звільнення з посади міністра необхідністю надати цю посаду новим представникам тодішньої парламентської коаліції.

14 липня один з лідерів партії "Єдиний Центр" Віктор БАЛОГА заявив про відсутність домовленостей про посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій і входження його політичної сили у коаліцію.

Він наголосив, що не збирався, не збирається і не збиратиметься у МНС. “Я вже говорив журналістам, що це міністерство може очолити хто завгодно, тільки не БАЛОГА”, - додав він.