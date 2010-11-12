Медведько став заступником Богатирьової
14:53, 12 листопада 2010Політика
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Указ Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра МЕДВЕДЬКА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ розміщено на сайті Президента.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада В.ЯНУКОВИЧ звільнив О.МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора. П’ятирічний конституційний термін повноважень генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА сплив 4 листопада 2010 року.
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