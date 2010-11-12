БЮТ просить Хорошковського і Пшонку захистити їх людей від Януковича

Призупинення новообраним мером Кременчука Олегом БАБАЄВИМ членства у партії «Батьківщина» - наслідок прямих погроз фізичною розправою з боку Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби БЮТ.

«В партії, звичайно, не в захваті від цього рішення О.БАБАЄВА, але з розумінням сприймають те, що в жорстких умовах авторитарного режиму він не вийшов із партії, а лише призупинив членство», - йдеться в заяві.

У «Батьківщині» вважають, що відповідальність за таку неприємну ситуацію несе насамперед В.ЯНУКОВИЧ, який у спілкуванні з опозицією «обрав шлях політичних репресій, залякувань, переслідувань людей за їхні ідеологічні переконання. Саме такими прийомами В.ЯНУКОВИЧ провів кампанію із місцевих виборів, ними він продовжує користатися і тепер».

За інформацією «Батьківщини», зараз по всій країні йде тиск на мерів від інших партій з вимогою переходити до Партії регіонів.

«На жаль, керівникам міст у європейській країні, у 21 сторіччі доводиться обирати: або голова на плечах (читай: відсутність безпідставних кримінальних переслідувань) – або «правильна» політична приналежність. Партія звертається до Служби безпеки та Генеральної прокуратури України з проханням захистити опозиційних мерів від погроз В.ЯНУКОВИЧА», -йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Калуші Президент України В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв «відкрутити голову» опозиційним місцевим керівникам, які не вирішуватимуть життєво важливих проблем людей.

«Політикам хотів би сказати, великим: щоб займалися тим, що хвилює сьогодні людей, тим, що хвилює сьогодні суспільство – життєвими проблемами, життєвими. Політиканство – воно відходить вже у минуле», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. Як він також зауважив, що «демократія – це не знущання над самими собою, це такий конструктивний підхід до життя».

«Маєш конкурентоспроможну програму – будь ласка, реалізовуй її. Ми можемо створити умови. Але коли вважають, що, наприклад, в одному регіоні обрали з однієї партії п’ять голів міст, а партія – в опозиції. Що, ці п’ять голів будуть в опозиції? Я собі не уявляю це. Як голова міста може бути в опозиції? Я йому голову відкручу одразу, якщо він не буде займатися каналізацією, не буде займатися водою і газом. Перспективи не буде. Та й люди терпіти не будуть», - наголосив глава держави у своєму виступі.

Сьогодні, 11 листопада, на першій сесії Кременчуцької міської ради (Полтавська обл.) новообраний мер міста Олег БАБАЄВ заявив, що він вийшов з ВО «Батьківщина». Він заявив, що він склав повноваження керівника міської організації партії «Батьківщина» і вийшов з її лав.

«Ми повинні бути незалежні від кольору і партій... Мер повинен бути аполітичний... Мер має бути господарником і працювати не за партійними кольорами», - вважає О.БАБАЄВ.