Мер Полтави і його чотири заступники відмовилися від зарплати

Новий мер Полтави Олександр МАМАЙ і його заступники відмовляться від зарплати і працюватимуть за 1 гривню на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАМАЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За його словами, всі четверо його майбутніх заступників є «самодостатніми людьми» і можуть обходитися без зарплати.

Мер також заявив, що його першим заступником буде Вячеслав СТЕЦЕНКО, заступником з юридичних питань - Дмитро ТРІХНА, із соціальних питань - Діонісій КАПЛІН. Імені четвертого заступника О.МАМАЙ поки що не називає.

Секретарем Полтавської міськради стане керівник міської організації Партії регіонів Оксана ДЕРКАЧ.

«Наші зарплати ми пропорційно розподілимо між рядовими працівниками міськвиконкому», - сказав мер Полтави.