Хмельницький губернатор каже, що у нього теж тиск підскакує

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА вважає, що голова обласної ТВК Василь ПАЛАШ «грає у політичні інтриги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯДУХА заявив під час прес-конференції, коментуючи заяву голови ТВК про відставку.

“Я читав його висловлювання (ПАЛАША - УНІАН) про те, що у нього скаче тиск, що він відвідує лікарню… У кожного з нас також підскакує тиск, і ніхто від цього не застрахований. Це представник від ВО “Батьківщина”, який грає у політичні інтриги”, - сказав губернатор.

Голова ОДА впевнений, що саме “через неповну відповідність займаної посади В.ПАЛАШОМ, були проблеми з друком виборчих бюлетенів”.

В.ЯДУХА не виключає, що по завершенню виборчого процесу, буде поставлена оцінка роботі голови обласної ТВК.

“Ми обов’язково з’ясуємо: чому В.ПАЛАШ брав додому печатку та не з’являвся на засідання комісії? Мабуть, хтось йому давав такі вказівки. Компетентні органи повинні це з’ясувати”, - наголосив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, голова Хмельницької обласної територіальної виборчої комісії В.ПАЛАШ 8 листопада написав заяву про звільнення. “Я написав заяву через погіршення стану здоров’я та передав її до ЦВК”, - сказав він.

Голова ТВК зауважив, що під час підрахунку голосів потрапив до лікарні. “Вперше у житті під час виборів потрапив у кардіодиспансер з підвищеним артеріальним тиском 210 на 110. До сьогодні сиджу на таблетках”, - зазначив він.