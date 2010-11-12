Луценко запізнився із заявою про розпуск "Народної самооборони"
Коментує Тарас Стецьків
Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ, який входив до “Народної самооборони” вважає, що заява Юрія ЛУЦЕНКА про припинення діяльності цього громадянського руху є запізнілою.
Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН, коментуючи заяву Ю.ЛУЦЕНКА про те, що "Народну самооборону" як окремий політичний проект, “який претендує на самостійну загальноукраїнську гру, закрито”.
“Ця заява є дещо запізніла, бо “Народна самооборона” припинила своє існування ще весною цього року після того, як Д.ЖВАНІЯ переманив більшість депутатів від “Народної самооборони” і перевів їх у склад коаліції”, – сказав Т.СТЕЦЬКІВ.
Він вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО “просто формально сказав, що закриває проект”. “Це, очевидно, означає, що він для себе особисто вибрав партію “Батьківщина” - додав Т.СТЕЦЬКІВ.
При цьому депутат зазначив, що відчуває “мало радості від того, що хтось з нас ввійде до якоїсь з опозиційних партій, бо суспільство не цього чекає”. “Суспільство чекає об’єднання опозиційних сил в одну велику і потужну силу, яка б стала опозицією”, – заявив він.
За його словами, “протистояти такій тотальній узурпації влади може тільки об’єднана опозиція”. “Тому мало заходити персонально до складу тієї чи іншої опозиційної сили – навіть якщо це “Батьківщина,” – а треба витворити на противагу Партії регіонів досить потужну опозицію”, - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.
Довідка. В інтерв’ю “Українській правді” Ю.ЛУЦЕНКО заявив: “Думаю, що після цих виборів (місцевих, що відбулися 31 жовтня – УНІАН) "Самооборону" як окремий політичний проект, який претендує на самостійну загальноукраїнську гру, закрито. У нас є достатньо якісні кадри і структури в деяких регіонах України. Було б правильно ці структури поєднати із "Батьківщиною".