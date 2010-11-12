Луценко запізнився із заявою про розпуск "Народної самооборони"

Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ, який входив до “Народної самооборони” вважає, що заява Юрія ЛУЦЕНКА про припинення діяльності цього громадянського руху є запізнілою.

Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН, коментуючи заяву Ю.ЛУЦЕНКА про те, що "Народну самооборону" як окремий політичний проект, “який претендує на самостійну загальноукраїнську гру, закрито”.

“Ця заява є дещо запізніла, бо “Народна самооборона” припинила своє існування ще весною цього року після того, як Д.ЖВАНІЯ переманив більшість депутатів від “Народної самооборони” і перевів їх у склад коаліції”, – сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО “просто формально сказав, що закриває проект”. “Це, очевидно, означає, що він для себе особисто вибрав партію “Батьківщина” - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

При цьому депутат зазначив, що відчуває “мало радості від того, що хтось з нас ввійде до якоїсь з опозиційних партій, бо суспільство не цього чекає”. “Суспільство чекає об’єднання опозиційних сил в одну велику і потужну силу, яка б стала опозицією”, – заявив він.

За його словами, “протистояти такій тотальній узурпації влади може тільки об’єднана опозиція”. “Тому мало заходити персонально до складу тієї чи іншої опозиційної сили – навіть якщо це “Батьківщина,” – а треба витворити на противагу Партії регіонів досить потужну опозицію”, - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Довідка. В інтерв’ю “Українській правді” Ю.ЛУЦЕНКО заявив: “Думаю, що після цих виборів (місцевих, що відбулися 31 жовтня – УНІАН) "Самооборону" як окремий політичний проект, який претендує на самостійну загальноукраїнську гру, закрито. У нас є достатньо якісні кадри і структури в деяких регіонах України. Було б правильно ці структури поєднати із "Батьківщиною".