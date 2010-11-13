З ким насправді побився Стогній?

Народний депутат України Юрій ГРИМЧАК вимагає від Президента України та Кабінету міністрів негайно звільнити радника міністра внутрішніх справ Костянтина СТОГНІЯ і директора Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Дмитра АНДРЕЄВА «за брехню та наклеп і неможливість подальшого виконання своїх обов’язків через заплямування честі офіцера міліції».

Як ідеться у переданому агентству УНІАН прес-службою «Народної самооборони» відкритому зверненні Ю.ГРИМЧАКА до Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та громадськості, «патологічна брехня, яка постійно з’являється із уст головного радника міністра внутрішніх справ Костянтина СТОГНІЯ та директора Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Дмитра АНДРЕЄВА, має бути покарана».

«Інцидент, що стався у п’ятницю ввечері після програми «Шустер live», став лакмусовим папірцем для представника МВС К.СТОГНІЯ та його безпосереднього підлеглого. Полковник міліції СТОГНІЙ у словесній перепалці перегнув палицю дозволеного. Наша розмова стосувалася виключно незаконного отримання ним трьох останніх міліцейських звань - майора, підполковника та полковника. Він наполягає, що отримав звання полковника за те, що врятував життя жінці, витягнувши її з палаючого автомобіля біля населеного пункту, який не існує на карті України. Проте документи, які я маю, свідчать про протилежне - СТОГНІЙ після свого подвигу отримав звання майора міліції. За що він отримав два наступних підвищення - він не каже, наголошуючи лише на порятунку жінки», зауважив Ю.ГРИМЧАК.

За його словами, «заява директора ДЗГ про розмову поза ефіром, яка стосувалась житла, є брехнею. Це можуть підтвердити як представники команди, що була із нашого боку, так і сторонні свідки інциденту. Мова йшла виключно про звання полковника, отримане СТОГНІЄМ незаконно. Не маючи аргументів та інтелекту, СТОГНІЙ намагався довести свою правоту застосуванням фізичної сили».

«Брехлива сутність цієї людини, яка представляє силову структуру, може бути підтверджена і відеозаписом із камер спостереження, що знаходяться на будівлі, біля якої стався інцидент. На них можна побачити, що екс-міністр Ю.ЛУЦЕНКО взагалі не брав участі у бійці, оскільки знаходився на достатній відстані від СТОГНІЯ. Напад СТОГНІЯ на мене є відповіддю на мої численні звернення до Генпрокуратури та МВС про незаконні присвоєння йому міліцейських звань. СТОГНІЙ через заяви свого безпосереднього підлеглого намагається виставити себе героєм. Проте хочу наголосити, що я народний депутат, який має депутатську недоторканність, а він – представник МВС», - заявив Ю.ГРИМЧАК.

На його переконання, «дезінформація, патологічне викривлення інформації від представників силового відомства стало яскравим прикладом того, що влада будує країну на насиллі і брехні».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією “Народної самооборони”, Ю.ГРИМЧАК і К.СТОГНІЙ побилися після ток-шоу «Шустер live» 12 листопада ввечері.

Як ідеться у повідомленні “Народної самооборони”, між Ю.ГРИМЧАКОМ та К.СТОГНІЄМ зав`язалася словесна перепалка, яка “стосувалася численних депутатських запитів щодо незаконного присвоєння останніх трьох міліцейських звань К.СТОГНІЮ, зокрема, звання полковника міліції”. “У збудженому стані К.СТОГНІЙ із кулаками накинувся на Ю.ГРИМЧАКА. Депутат, захищаючись, був вимушений відштовхнути К.СТОГНІЯ від себе. Радник міністра впав на машину сторонньої особи, яка стояла поруч. Полковник міліції К.СТОГНІЙ, швидко полишаючи місце події, звернувся до народного депутата Ю.ГРИМЧАКА зі словами прямої погрози: “А от тепер стережись і оглядайся!”, повідомляє “Народна самооборона”.

За інформацією директора ДЗГ МВС України Д.АНДРЕЄВА, К.СТОГНІЙ вдарив в обличчя екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА після ток-шоу «Шустер live». За словами Д.АНДРЕЄВА, після закінчення першої частини програми К.СТОГНІЙ і Михайло ГУЦАЛЮК, який у 2006 році перебував першим на квартирному обліку, але у 2009 році став 66-м, через зміну колишнім керівництвом МВС наказу щодо виділення житла працівникам міліції, обговорювали питання можливості відновлення у черзі. "СТОГНІЙ з ГУЦАЛЮКОМ виходили зі студії Савіка ШУСТЕРА, і в момент, коли йшла розмова, як же можливо відновитися у цій черзі, колишній міністр внутрішніх справ пан ЛУЦЕНКО сказав, що квартиру можна отримати, якщо... ну, скажімо так, зробити... оральний контакт з міністром внутрішніх справ", - сказав Д.АНДРЕЄВ. "Після цього СТОГНІЙ вдарив пана ЛУЦЕНКА в обличчя. Була потасовка. СТОГНІЙ попросив ЛУЦЕНКА, якщо в нього є якісь претензії, викликати міліцію для з’ясування цього інциденту. Але ЛУЦЕНКО відмовився це робити", - зазначив директор ДЗГ МВС.