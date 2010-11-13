Тимошенко звернулась до МВФ із проханням

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО просить Міжнародний валютний фонд перед виділенням чергового кредиту Україні “ретельно вивчити оборудку влади та “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівника місії МВФ Таноса АРВАНІТІСА сьогодні під час зустрічі у Києві.

«Я вважаю, що, щоб продовжувати співпрацю з Україною, яка дійсно Україні потрібна, мені здається, потрібно дуже ретельно розібратися з тією оборудкою і зробити висновки відносно того, як ці гроші будуть використовуватися країною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» підкреслила, що опозиція підтримує співпрацю України з Міжнародним валютним фондом і намагатиметься сприяти її продовженню.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що дуже добре знає стан країн-донорів МВФ після глобальної фінансової кризи. «Я знаю, як важко кожній країні виділяти спеціальні фінансові ресурси для Міжнародного валютного фонду. Ті гроші забираються у платників податків кожної країни-донора, і коли ці гроші потім потрапляють в Україну і вони можуть бути використані для оплати не досить прозорої оборудки з «РосУкрЕнерго», це буде несправедливо не тільки по відношенню до України, але й по відношенню до всіх країн-донорів Міжнародного валютного фонду», - пояснила вона.

Лідер «Батьківщини» додала, що проблема сплати компенсації компанії «РосУкрЕнерго» за 11 млрд. кубометрів газу за рішенням Стокгольмського арбітражу також пов`язана з фінансовим станом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Я хотіла на це звернути вашу увагу, тому що ця проблема - не лише України. Ця проблема пов`язана з балансом НАК «Нафтогаз», з можливим банкрутством цієї компанії і як наслідок - з нестабільністю виконання функцій, які здійснює компанія по транспортуванню російського газу до Європейського Союзу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Т.АРВАНІТІСА перебуває в Україні для перегляду програми співпраці щодо кредиту stand-by, схваленої в липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.