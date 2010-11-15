Донецькі підприємці закликали підтримати акцію протесту в Києві

Сьогодні в Донецьку підприємці протестували проти ухвалення нового Податкового кодексу, розробленого діючим урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції протесту, яка проходила біля будівлі Донецької облдержадміністрації, взяли участь понад 200 осіб, які займаються приватним підприємництвом.

Учасники мітингу вимагали «відхилити проект Податкового кодексу №7101-1, скасувати додаткові пенсійні внески підприємцям за себе, зменшити ставку єдиного соціального внеску» тощо. Присутні виступали проти «знищення малого і середнього бізнесу в Україні», що, на їх думку, неминуче відбудеться у разі ухвалення Податкового кодексу в запропонованій реакції.

Пікетники тримали плакати: «Ні - податковому рекету», «Забійному оподаткуванню - ні!», «Криза. Знижуйте оренду», «Донбас проти податкового терору» й ін.

Завтра, 16 листопада, підприємці з різних регіонів мають намір пікетувати Верховну Раду України, яка розглядатиме проект Податкового кодексу. Учасники акції закликали підтримати пікетників у Києві.