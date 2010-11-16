"Регіонали" не проти, щоб підприємці стояли під ВР

Столична міліція не має наміру застосовувати будь-який вплив, у тому числі і фізичний, на учасників акції протесту біля Верховної Ради, якщо вони не будуть порушувати правопорядок.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, наголосивши при цьому, що відповідно до положень Конституції кожний громадянин має право на проведення мирних масових акцій.

Народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ, який вийшов до учасників акції, запевнив зі свого боку, що будь-яких незаконних впливів з боку представників міліції до пікетувальників не засовуватиметься.

Також він спростував чутки, що начебто Печерський районний суд Києва визнав мирну акцію протесту незаконною. Як зазначив у своєму виступі перед мітингувальниками народний депутат, йому нічого не відомо про таке рішення.

Столична міліція також не отримувала жодного рішення суду щодо начебто затримання організаторів пікету під Верховною Радою і вказівки про силову ліквідацію наметового містечка.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, коментуючи повідомлення окремих ЗМІ.