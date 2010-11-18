Суд залишив під вартою колишнього мера Кам’янця-Подільського

Суд залишив під вартою ще на місяць колишнього міського голову Кам’янця-Подільського Анатолія НЕСТЕРУКА та екс-секретаря міської ради Миколу НЕЧАЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, суд розглянув подання слідчого прокуратури Хмельницької області щодо продовження утримання під вартою екс-посадовців. Своє прохання прокуратура пояснила тим, що досі не завершено слідство, завершується ревізія КРУ, а також проводиться перевірка телефонних з’єднань абонентів.

Підозрювані перебувають у Хмельницькому СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, у вересні СБУ повідомила, що викрила протиправну діяльність А.НЕСТЕРУКА і керуючого справами виконкому міської ради Кам’янця-Подільського М.НЕЧАЯ, які вимагали хабар у місцевих підприємців у 300 тисяч гривень.

Прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.