Депутати скасували голосування іменними бюлетенями
Вирішили, що Чечетова досить?
Парламент України ухвалив Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України».
Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 253 народні депутати із 391, зареєстрованого у сесійній залі.
Голосування одразу відбувалося в першому читанні і в цілому як закон.
Даним законом передбачено скасувати норму, яка діяла раніше про те, що за зміни до Конституції голосують відкритим голосуванням шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку встановленому Верховною Радою. І далі у тексті закону також зняті положення, які діяли раніше щодо відкритого голосування шляхом подачі іменних бюлетенів.
Як відомо, під час голосування в сесійній залі не завжди є необхідна для прийняття рішення кількість депутатів, тому їхніми картками голосують "чергові". Диригує процесом Михайло Чечетов.