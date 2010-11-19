Литвин: пора припинити розмови про дату виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що політики мають припинити розмови про дату чергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Треба припинити будь-які розмови про дату виборів, вона вже чітко визначена в проекті закону (про внесення змін до Конституції – УНІАН), а зосередитись на основному – на практичній роботі», - наголосив В.ЛИТВИН.

На уточнююче запитання, що все-таки можуть виникати питання стосовно повноважень парламенту, оскільки остаточно зміни до Конституції не ухвалено, В.ЛИТВИН зазначив, що в нашому суспільстві, в нинішній ситуації не завжди треба керуватися «формальними правовими засадами».

«До закону треба мати розсудливість і розум, бо завжди по-різному можна оцінювати ту чи іншу норму, і можна читати з різними наголосами і різними акцентами», - зауважив спікер.

В.ЛИТВИН нагадав, що остаточно зміни до Конституції України парламент може ухвалити у лютому 2011 року, тобто на наступній сесії парламенту, додавши, що сьогодні за попередню підтримку змін до Конституції проголосувало 305 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект про внесення змін до Основного Закону щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських селищних, міських голів.

Сьогодні ж Верховна Рада попередньо схвалила ці зміни до Конституції.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

Водночас, згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.