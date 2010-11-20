Звідки у Януковича 17 млн. доларів?

У час економічної кризи, коли податковий тягар падає на плечі підприємців, шикувати новим дизайнерським вертольотом є цинізмом і знущанням з українців. Про це заявив заступник голови Народного руху України, лідер Молодого народного руху Іван КРУЛЬКО, коментуючи придбання вертольоту AgustaWestland-139, яким Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ буде добиратися з Межигір´я в Київ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НРУ.

«В.ЯНУКОВИЧ веде себе так, ніби він – спадковий князь з довічними повноваженнями, а не обраний на обмежений термін державний високопосадовець. Може, пройде ще кілька років, і В.ЯНУКОВИЧ скаже “держава — це я”?» - зауважив рухівець.

За словами політика, схожим чином В.ЯНУКОВИЧ робить не вперше. «У цьому ж стилі - і оформлення резиденції у Межигір’ї... Ми вимагаємо прозорості і підзвітності таких витрат», - зазначив І.КРУЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив робочу поїздку з Києва до Калуша Івано-Франківської області на гелікоптері AW139 (борт UR-CRB) виробництва італійської компанії AgustaWestland.

Як зазначається на сайті компанії-виробника, AW139 є представником новітнього покоління дводвигунових гелікоптерів середнього класу, який має високі показники економічності, високий рівень надійності, чудові льотно-технічні характеристики, багатофункціональність застосування. AW139 здатний перевозити до 15 пасажирів на граничній швидкості до 309 км/год. Практична дальність польоту гелікоптера становить 740 км.

Вартість гелікоптера даного типу – до 17 млн. доларів.