Янукович літав «улюбленим гелікоптером ЦРУ і ФБР»?

Учора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив робочу поїздку з Києва до Калуша Івано-франківської області на гелікоптері AW139 (борт UR-CRB) виробництва італійської компанії AgustaWestland.

Про це УНІАН повідомив експерт у сфері авіаційних перевезень, що побажав залишитися невідомим.

Як зазначається на сайті компанії-виробника, AW139 є представником новітнього покоління дводвигунових гелікоптерів середнього класу, який має високі показники економічності, високий рівень надійності, чудові льотно-технічні характеристики, багатофункціональність застосування. AW139 здатний перевозити до 15 пасажирів на граничній швидкості до 309 км/год. Практична дальність польоту гелікоптера становить 740 км. Вартість гелікоптера даного типу – до 17 млн. доларів.

Як наголошується, AW139 є «улюбленим гелікоптером ЦРУ і ФБР».

AgustaWestland – світовий виробник гелікоптерів. Виробничі майданчики і офіси компанії розташовані в Італії, Великобританії і США.