Людину Тимошенко зареєстрували мером Запоріжжя

Запорізький міськвиборчком 19 листопада зареєстрував мером Запоріжжя Олександра СІНА - кандидата на пост міського голови від "Батьківщини", який 31 жовтня несподівано для багатьох одержав більшу підтримку запорожців, ніж його основний суперник - секретар Запорізького міськрада і в.о. мера Запоріжжя Володимир КАЛЬЦЕВ, який висувався на посаду мера Партією регіонів.

Як повідомив УНІАН член запорізького міськвиборчкому Володимир ГОЛІЩЕВ, "19 листопада відбулося засідання міськвиборчкому під час якого О.СІН був зареєстрований мером міста Запоріжжя".

За словами В.ГОЛІЩЕВА, у п`ятницю міськвиборчком також зареєстрував Володимира КАЛЬЦЕВА депутатом Запорізької міської ради.

Переважна більшість решти переможців виборів у Запоріжжі: 62 з 90 потенційних депутатів поки що залишаються не зареєстрованими.

"На сьогодні запорізький міськвиборчком зареєстрував лише 28 депутатів з 90: усіх, хто подав необхідні для реєстрації документи. Решта 62 поки що до виборчкому для реєстрації просто не зверталися", - повідомив В.ГОЛІЩЕВ.

При цьому він відзначив, що відповідно до чинного законодавства переможці виборчих перегонів зобов`язані подати документи для реєстрації як депутати впродовж 20 днів після офіційної публікації результатів виборів: у Запоріжжі, де результати були опубліковані 10 листопада - до 30 листопада.

У разі неподання необхідних документів без поважної причини, виборчком зобов`язаний визнати того, хто не подав документи на реєстрацію таким, що відмовився, і визнати переможцем наступного у списку або призначити дату повторних виборів (якщо йдеться про переможця за одномандатним округом).

У "Батьківщині" дії більшості новообраних депутатів Запорізької міськради трактують, як навмисне затягування процесу реєстрації з боку представників ПР.

"Це зволікання - фактично саботаж, який не дозволяє провести сесію, і дати офіційний старт роботі новому міському голові - кандидатові від "Батьківщини" Олександру СІНУ", - заявив Олександр РОЩИН, який є довіреною особою О.СІНА.