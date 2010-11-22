Мер Херсона матиме потрійний оклад

Мер Херсона Володимир САЛЬДО щомісячно одержуватиме дві надбавки по 100% від окладу, а також інші надбавки і доплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона з посиланням на рішення міської ради Херсона від 19 листопада.

Згідно з повідомленням, одну 100% надбавку В.САЛЬДО одержуватиме "за ранг чиновника органів місцевого самоврядування і вислугу років, а також як керівник, який безпосередньо займається розробкою проектів нормативно-правових актів, проводить їх експертизу".

Ще 100% від окладу В.САЛЬДО одержуватиме щомісячно як преміювання.

Крім того, мер Херсона одержуватиме окремі надбавки як матеріальну допомогу на оздоровлення (при отриманні щорічної відпустки), і матеріальну допомогу "для вирішення соціально-побутових питань".