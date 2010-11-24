Королевська бачить наміри влади загнати всіх на один завод

Влада намагається зробити так, щоб всі працювали на одному заводі і не мали своєї точки зору. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на мітингу протесту підприємців на Майдані Незалежності у Києві ввечері у вівторок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, за її словами, «підприємці зібралися на Майдані для того, щоб сказати «ні» Податковому кодексу, сказати «ні» беззаконню урядовців, сказати «ні» перетворенню країни на один великий завод».

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що під час підготовки Податкового кодексу влада лише імітувала діалог з народом. «Ми з вами протягом останніх місяців намагалися пояснити владі, пояснити парламенту, що Податковий кодекс знищить малий і середній бізнес, поверне рабовласницьку державу. Але, на жаль, ніхто не захотів це чути», - відзначила вона.

На думку глави парламентського комітету, між владою і підприємцями не склався діалог, тому що влада і не мала наміру прислухатися до думки найактивнішої частини суспільства.

«Вони створюють свою країну. Вони жадібні і безжальні. І принцип у них - залякати, забрати, примусити, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Зараз чиниться максимальний тиск на всіх для того, щоб збудувати вертикаль влади. І наступний крок влади - зробити так, щоб всі працювали на одному заводі і не мали своєї точки зору».

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала учасників мітингу не допустити цього.

Як повідомляв УНІАН, у Києві, на Майдані Незалежності з 22 листопада триває акція протесту підприємців проти Податкового кодексу. Документом фактично скасовано спрощену систему оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, проте розширяється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширяються повноваження податківців.

Активісти вимагають, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заветував на цей документ.