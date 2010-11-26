У ПР знають, як зробити, щоб 70% кіосків у Києві самоліквідувалися

Повна заборона продажу алкоголю в малих архітектурних формах дозволить вирішити проблеми із розміщенням у столиці кіосків.

Про це в ефірі ток-шоу «Київський форум» заявив голова фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО.

«У Києві біля 15 тисяч МАФів. У 85% з них основна продуктова складова – це алкоголь. Якщо заборонити продаж алкоголю у МАФах, то 70% кіосків, які є на сьогоднішній день у Києві, будуть непотрібні», – вважає він.

На думку депутата Київради, таким чином можна вирішити проблему розміщення МАФів у столиці.

На переконання голови фракції БЮТ у Київраді Тетяни МЕЛІХОВОЇ, заборону продажу алкоголю у Києві можна ввести тільки шляхом референдуму.

«Блок Юлії Тимошенко підготував проект рішення, де чітко прописано: запропонувати заборону, а виконавчому органу провести референдум, опитування, громадські слухання з киянами», – зазначила вона.

Водночас О.ОМЕЛЬЯНЕНКО вважає, що заборонити продаж алкоголю в кіосках можна без проведення референдуму. За його словами, всі бачать «неефективність тих заходів, що застосовувала Київрада для обмеження продажу спиртних напоїв біля дитячих закладів», тому фракція Партії регіонів пропонує радикальніші заходи.

Народний депутат України з фракції “БЮТ-Батьківщина”, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Сергій ШЕВЧУК назвав ініціативу Київради «шляхом до позитивних змін». «Досвід попередніх років говорить, що як тільки держава зробила кроки на стримування пияцтва, після цього неодмінно відбудеться період позитивних змін», - сказав С.ШЕМЧУК.

На його думку, «сьогодні той, хто хоче позитивних змін, скажімо, в Київраді і в Києві, хто хоче змінити владу ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, повинен підтримувати ті заходи, які стримують пияцтво киян».

Як повідомлялося, 2 грудня на розгляд Київради планується винести проект рішення щодо продажу алкоголю і тютюну у столиці. За новими правилами, роздрібна торгівля алкоголем та тютюном буде заборонена в радіусі 300 метрів від навчальних закладів (раніше пропонувалося 100 м). Також буде заборонено продаж алкоголю і сигарет у стаціонарних об`єктах торгівлі та кіосках з 22.00 до 8.00.