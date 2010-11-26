Чечетов відмовив Мельниченку: хай залишить свої «хотєлки» при собі

Народний депутат, перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ упевнений, що у колишнього майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКО немає жодних перспектив вступити до лав Партії регіонів.

Як повідомляє прес-служба М.ЧЕЧЕТОВА, про це він сказав, коментуючи «заяву відомого М.МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що він за певних умов може вступити в Партію регіонів».

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив: «Нам не потрібні зрадники в партії. М.МЕЛЬНИЧЕНКО – це зовсім не та людина, яку ми б хотіли бачити в своїх лавах. Адже він не зробив для України нічого доброго».

«Тому я впевнений, що жодних перспектив у нього в цьому плані немає, і не могло бути апріорі. Отже хай МЕЛЬНИЧЕНКО залишить свої «хотєлки» при собі», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, в коментарі газеті «Сегодня» колишній охоронець екс-президента Леоніда КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що готовий вступити в Партію регіонів у разі встановлення слідством замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.