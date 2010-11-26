Усі райради Сумщини очолили представники Партії регіонів

У Сумській області завершилося проведення перших сесій районних рад нового скликання, під час яких пройшли вибори керівників цих представницьких органів, і в результаті головами всіх 18 райрад стали представники Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, керівниками всіх райрад Сумщини стали депутати від Партії регіонів, а також представники цієї політичної сили стали міськими головами трьох із семи міст обласного підпорядкування - Шостки, Глухова та Лебедина відповідно Микола НОГА, Юрій БУРЛАКА та Анатолій ТРОЯН.

Міським головою Конотопа став представник УСДП Василь ДЗЕД, Охтирки - представник «Сильної України» Олег КАСЬЯНЕНКО, Ромен - представник СПУ Микола КАЛАШНИК, Сум - представник партії «Рідне місто» Геннадій МІНАЄВ. З них залишилися мерами керівники Лебедина, Шостки і Сум.

Із 18 новообраних голів райрад Сумщини - лише одна жінка: Ірина БОЯРИНОВА очолила Сумську райраду. Крім того, лише керівник Середино-Будської райради Валерій ШИНКО зберіг свою посаду.

Голова обласної ради Геннадій МИХАЙЛЕНКО повідомив журналістам, що до керівництва райрад у якості заступників голів пройшли і представники інших політичних сил, які мають можливість шляхом спільної роботи з депутатським корпусом реалізувати свої передвиборчі програми.