У КС виникла суперечка між суддями і учасниками процесу

Представник Президента у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ просить КС визначити шляхом обговорення і прийняття ухвали, чи є матеріалом справи стенограма відкритого усного судового засідання і чи мають право знайомитися з нею сторони-учасники процесу щодо конституційності указу про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням В.ШАПОВАЛ звернувся сьогодні до суддів КС.

Приводом для цього клопотання стали слова судді КС Валерія ПШЕНИЧНОГО, який висловлював незгоду з тим, що на ім’я голови суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО надійшов лист від Секретаріату Президента з вимогою надати для ознайомлення стенограму судового засідання від 17 квітня.

На переконання В.ПШЕНИЧНОГО, ні в кого не має права «витребувати копію стенограми засідання».

Крім того, звертаючись до представника Президента у КС, В.ПШЕНИЧНИЙ зауважив, що В.ШАПОВАЛ кожного дня перебуває на судовому засіданні і міг сам після його завершення, у разі необхідності звернутися до суду з проханням надати йому для ознайомлення стенограму, а не робити це шляхом надсилання листів на ім’я голови КС.

У свою чергу, відповідаючи на цю репліку судді, В.ШАПОВАЛ сказав, що надісланий лист «був абсолютно коректний», а тому він не вбачає якихось проблем в отриманні стенограми, однак просить суд розглянути його клопотання.

У свою чергу суддя-доповідач Сюзанна СТАНІК запропонувала оприлюднити у відповідних засобах масової інформації всю стенограму судового засідання після його завершення для того, щоб усі бажаючі мали можливість її прочитати.

Крім того, під час судового засідання між суддями і деякими учасниками судового процесу, зокрема, представником Кабінету міністрів у КС Василем НІМЧЕНКОМ, виникла суперечка. Приводом для неї стало утримання В.НІМЧЕНКА від відповідей на запитання, які ставили окремі судді, зокрема, ті, що напередодні розгляду указу Президента в КС про розпуск парламенту виступили на прес-конференції та заявили про тиск на них.

У своєму виступі з цього приводу суддя Петро СТЕЦЮК сказав: «Манера відповідей, заяви, які носять образливий характер до суддів, усе це є неприпустимим».

Суддя Ярослава МАЧУЖАК припустила, що заява суддів була помилковою, «але не можна розпинати суддів за їх громадську позицію». При цьому вона висловила переконання, що «це все перетворюється, вибачте мене, в якусь політичну браваду… Так працювати не можна…. Не можна так чинити правосуддя».

Разом з тим, В.ПШЕНИЧНИЙ, звертаючись до сторін-учасниць процесу, наголосив, що з боку Президента України на суд ніхто тиск не чинить.

Водночас він зауважив, що до прийняття рішення стосовно указу Президента, відповідно до регламенту КС, залишилось 5 днів, але з такими темпами навряд чи суд зможе укластися в ці терміни.

Під час судового засідання судді також проголосували щодо пропозиції одного із членів КС розглянути у закритому режимі питання: чи повинні учасники процесу обов’язково давати відповіді на питання. «За» проголосувало 5 суддів, «проти» – 12.