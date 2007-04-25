КС перейшов до розгляду справи у закритому режимі

Сьогодні о 15.20 Конституційний Суд України завершив дослідження матеріалів справи за розглядом подання 53 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України про розпуск парламенту і перейшов до розгляду справи у закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 14 із 18-ти присутніх у залі суддів КС. 4 судді проголосували проти.

Деякі судді КС, зокрема, В’ячеслав ДЖУНЬ, пропонували по завершенню заслуховування заключного слова учасників процесу поновити розгляд справи для з’ясування чинності указу Президента.

Але після того, як ця пропозиція була поставлена на голосування, проти неї висловилися 13 з 18-ти присутніх у залі суддів КС.

У заключному слові один із авторів подання, народний депутат V скликання Василь БОГАЧУК висловив думку, що указ Президента про розпуск парламенту є неконституційним, зокрема, через те, що в ньому не пояснено, на якій стадії відбулося порушення Конституції, не визначено коло осіб, винних у цьому, а також більшість змісту указу має характер припущень і не підкріплена аргументами.

За його словами, «сьогодні можна стверджувати, що ніякого порушення Конституції народними депутатами не було». Що стосується узурпації влади, то, на переконання В.БОГАЧУКА, «її немає і не може бути», оскільки ні ВР, ні Кабінет міністрів не перебирали на себе ті повноваження, які не відносяться до їхньої компетенції.

Що стосується спроби утворити більшість у складі 300 депутатів, то це є, як зазначив В.БОГАЧУК, вільним волевиявленням позиції кожного із депутатів.

Крім того, він зауважив, що до дня видання указу (2 квітня) система взаємодії між Президентом і парламентом не порушувалася, а тому, на його переконання, підстав для розпуску ВР не було.

У зв’язку з викладеним В.БОГАЧУК, звертаючись до суддів КС, попросив, щоб указ Президента про розпуск парламенту був визнаний таким, що не відповідає Конституції України.

У свою чергу, представник Президента у КС Володимир ШАПОВАЛ виступив у заключному слові від імені трьох представників Президента у Суді.

У своїй промові, яку він назвав «резюме», В.ШАПОВАЛ, зокрема, акцентував увагу Суду на тому, що представники Президента у КС переконані, що оспорюваний указ є таким, що відповідає Конституції. Втім, сказав В.ШАПОВАЛ, у них існує переконання, що окремі посадові особи (які саме, він не конкретизував) не забезпечили виконання цього указу, чим вчинили неконституційні дії.

За словами В.ШАПОВАЛА, очевидно, що у мотивувальній частині рішення КС у цій справі, якщо воно буде прийнято (оскільки існує також норма у конституційному судопровадженні – припинення провадження), має бути дано трактування 45, 83, 102, 106, 113, 116 статтям Конституції.

Разом з тим, він від свого імені двох своїх колег висловив думку, що цей процес за своєю природою, за елементами, що супроводжували його, атрибутикою зовнішньою та внутрішньою, дозволяє вважати, що він мав більше політичний характер. За словами В.ШАПОВАЛА, фактично має місце спір (дехто оцінює це як спір між Президентом і прем’єр-міністром), але це спір між різними політичними силами. Для вирішення цього спору, зазначив представник Президента, передбачені певні засоби.

На останок своєї промови він нагадав суддям КС рішення «про так званий третій строк (мається на увазі рішення КС, за яким на той час Президент Леонід КУЧМА міг балотуватися на президентський пост утретє – УНІАН), яке ніколи так і не знадобилося».

Зі свого боку, представник Верховної Ради у КС Анатолій СЕЛІВАНОВ зазначив, що спір, який виник, має виключно конституційно-правовий характер і політичної складової в ньому не має.

А.СЕЛІВАНОВ закликав суд прийняти у спорі позицію ВР, оскільки вона «не порушувала як суб’єкт жодного положення Конституції».

У своєму заключному слові представник Кабміну у КС Василь НІМЧЕНКО зазначив, що Президент перебрав на себе повноваження, видавши указ про дострокове припинення роботи Верховної Ради. За його словами, Президентові ніхто не давав права розпускати парламент без вагомих на то підстав, які визначені у Конституції. Він також просив суд дати належну оцінку конституційності цього указу.

У свою чергу представник Центрвиборчкому у КС Марина СТАВНІЙЧУК зазначила, що ЦВК, відповідно до указу Президента, діяла законно. Вона також висловила сподівання, що нічого не завадить Конституційному Суду прийняти правове рішення.

О 16.00 суд продовжить своє засідання у закритому режимі.