Яценюк непокоїться, що влада закладе в ПК нові «підводні камені»

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК називає перемогою ветування Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу, ухваленого парламентом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, сьогодні в інтерв’ю журналістам А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ветування Податкового кодексу - реальний доказ того, що боротьба з чинною владою може бути успішною.

«Президент сьогодні наклав вето не просто на Податковий кодекс, він наклав вето на всю безглузду реформістську політику цього так званого уряду», - підкреслив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, зараз важливо, якою буде наступна редакція Податкового кодексу, чи не поступиться влада в одному питанні задля того, щоб закласти нові «підводні камені» у документ. «Я відстоюю позицію, що Податковий кодекс повинен стимулювати робочі місця, спростити оподаткування, запровадити рівні правила для всіх, він повинен оподатковувати тих, хто заробляє більше, повинен створити умови для розвитку економіки і модернізації країни», - заявив лідер партії.

«У червні, коли “Фронт Змін” почав збирати перші мітинги проти першої редакції кодексу, мало хто вірив, що чинну владу можна якось зупинити в їхньому прагненні витиснути з людей все. Ще до прийняття Податкового кодексу я заявив про необхідність його ветування Президентом, і теж мало хто вірив у те, що це відбудеться. Коли тисячі людей 22 листопада зібралися на Майдані Незалежності, незважаючи на холод і недопуск автобусів до Києва, теж казали, що це марно. Але це таки сталося. Бо люди боролися за своє право годувати свої сім’ї. Тому це спільна перемога всіх, хто усвідомлює – владу можна змусити прислухатися до народу», - заявив А.ЯЦЕНЮК.