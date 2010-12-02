Прем'єр Молдови відкинув можливість об'єднання з Румунією

Прем`єр-міністр Молдови Володимир Філат розкритикував заяву президента Румунії Траяна Бесеску про можливе об`єднання двох країн в найближчі 25 років, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

В.Філат заявив журналістам у Кишиневі, що Молдова - незалежна і суверенна держава, і надалі буде "абсолютно незалежною". За словами молдавського прем`єра, це означає, що Молдова стане сильною країною з розвиненою економікою і соціальною сферою, державою - частиною європейської сім`ї і набагато раніше, ніж за 25 років.

Молдавський прем`єр, виступаючи 1 грудня на прийомі в посольстві Румунії з нагоди Національного дня Румунії, відзначив, що та підтримувала Молдову в найважчі моменти консолідації її незалежності і суверенітету, і вона ж надає важливу політичну підтримку в розвитку діалогу з Європейським союзом і країнами-членами ЄС.

В.Філат додав, що у двох країн є багато спільного, і це допомагає в реалізації мети повної інтеграції в простір цінностей Європейського союзу і полегшує двосторонню співпрацю в ім`я громадян.

Напередодні Т.Бесеску в інтерв`ю місцевим ЗМІ заявив, що Молдова може ввійти до складу Румунії в найближчі 25 років, причому зазначив, що кордон Європейського союзу проходитиме по Дністру (тобто без Придністров`я). За словами Т.Бесеску, такі перетворення в регіоні стимулюватимуть і інші країни, зокрема Україну, до вступу в Євросоюз.