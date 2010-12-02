Підприємці заявляють, що з Кабміном не домовлялися

Підприємці не підписували з урядом Меморандум про узгодження спільних дій по внесенню змін до Податкового кодексу.

Про це повідомив координатор акції протесту проти Податкового кодексу Володимир Дорош в ефірі телеканалу ТВі.

"Наскільки мені відомо, жодна уповноважена особа від координаційної ради підприємців ніякого меморандуму з урядом сьогодні не підписувала", - наводить його слова Українська правда.

За словами координатора, після відвідин президентом Віктором Януковичем Майдану і зустрічі з прем’єром Азаровим 27 листопада переговорний процес не проходив взагалі.

"З тих пір ми більше ніяких зустрічей не проводили", - сказав Дорош.

Увечері в середу прес-служба Кабміну повідомила, що урядова робоча група та представники малого бізнесу підписали Меморандум про узгодження спільних дій щодо внесення змін до Податкового кодексу.