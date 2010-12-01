Кабмін повідомляє, що домовився з підприємцями

Урядова робоча група і представники малого бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування, підписали Меморандум з узгодження спільних дій щодо Податкового кодексу.

Як повідомляє Урядовий портал, підписання відбулося за результатами переговорів, черговий раунд яких відбувся сьогодні.

Згідно з Меморандумом, сторони дійшли згоди у тому, що необхідно створити стабільні та незмінні умови для роботи підприємців України, що має бути відповідним чином відображено у тексті Податкового кодексу.

За даними Кабміну, уряд і підприємці погодилися створити Координаційну раду малого і середнього бізнесу при Кабінеті Міністрів України і включити представників малого й середнього бізнесу до складу громадських рад і колегій при органах виконавчої влади.

Водночас, відповідно до тексту документа, до 1-го, 2-го, 13-го та 14-го розділів Податкового кодексу будуть внесені узгоджені сторонами зміни.

“Сторони також домовилися не застосовувати штрафні санкції з пенсійних внесків, які нараховані на 01.12.2010 року для підприємців, що є платниками єдиного податку, та до 01.01.2011 року доопрацювати законодавство з питань єдиного соціального внеску”, – йдеться у повідомленні.

“Крім того, Меморандумом передбачено запровадити мораторій на переслідування учасників акцій протесту. Також передбачено, що керівники відомств, які зробили помилки при підготовці Податкового кодексу, будуть притягнуті до відповідальності”, – повідомляє Урядовий портал.