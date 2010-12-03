Тігіпко каже, що заборгованість з відшкодування ПДВ - 9,5 млрд

Сума заборгованості з повернення ПДВ на сьогодні становить 9,5 млрд. грн., зокрема, простроченої – 2,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи у Верховній Раді.

За його словами, розмір підтвердженої перевірками простроченої заборгованості становить 1,8 млрд. грн. При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що до кінця року уряд планує ліквідувати підтверджений розмір простроченої заборгованості.

«Ми плануємо до кінця року максимально скоротити цю заборгованість, а якщо вдасться - взагалі вийти на нуль по тих сумах, які підтверджені перевірками», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він наголосив, що протягом року заборгованість з повернення ПДВ вдалося скоротити на 12,4 млрд. грн. з 21,8 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, на 1 жовтня 2010 року в Україні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість становила 3 млрд. грн.

За словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, уряд виконав узяті на себе зобов`язання щодо скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ з більш ніж 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.