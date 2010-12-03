Наша Україна вимагає кримінальної справи за мера з Молдови

Політична партія «Наша Україна» вимагає притягнути до кримінальної відповідальності посадовців Могилів-Подільської виборчої комісії, які не виконали суду про скасування результатів виборів мера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», 26 листопада цього року Могилів-Подільська міська виборча комісія на своєму засіданні «безпідставно і всупереч Конституції та законам України не виконала рішення Київського апеляційного адміністративного суду про скасування результатів виборів міського голови Могилів-Подільського Вінницької області».

У партії наголосили, що посадові особи виборчої комісії грубо порушили положення статей 9, 11, 13, 20, 24, 91 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України Статті 70 Конституції України та інших законодавчих актів.

«Наша Україна» вимагає від Могилів-Подільської виборчої комісії виконати рішення Київського апеляційного суду та скасувати визнання обрання міським головою громадянина Молдови.

«В іншому разі ми залишаємо за собою право звернутись до правоохоронних органів з вимогою притягнути згаданих посадових осіб виборчої комісії до кримінальної відповідальності на підставі положень статті 91 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», статей 157, 158, 356 та 382 Кримінального кодексу України», - заявляє «Наша Україна».

У прес-службі партії нагадали, що 10 листопада цього року Київський апеляційний адміністративний суд виніс постанову у справі, якою визнав протиправною та скасував постанову №20 від 4 листопада 2010 року Могилів-Подільської міської виборчої комісії Вінницької області про затвердження протоколів по виборах міського голови Могилів-Подільського Вінницької області.

«Наша Україна» вимагає, щоб Могилів-Подільська міська виборча комісія виконала рішення Київського апеляційного адміністративного суду, та скасувала результати виборів мера і призначила нові.

Як повідомляв УНІАН, за результатами попереднього підрахунку голосів, на виборах Могилів-Подільського міського голови переміг громадянин Молдови Петро БРОВКО.

Інші кандидати на посаду міського голови подали до Могилів-Подільської міської виборчої комісії скарги щодо протиправних дій П.БРОВКА, а не дочекавшись розгляду, звернулись до суду.

Від «Нашої України» на посаду мера Могилів-Подільського претендував Михайло САВОЛЮК.