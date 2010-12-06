Томенко вважає, що Янукович зіграв грамотно

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та його команда “грамотно зіграли” в частині скасування положень Податкового кодексу.

Про це він заявив в неділю в ефірі ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він наголосив, що ключова економічна вимога учасників акцій протесту була виконана, водночас зазначив, що можна було б «знайти і більш демократичний вихід з ситуації з розгоном Майдану». Разом з тим, за словами М.ТОМЕНКА, є помилковими подальші політичні вимоги від малого та середнього бізнесу.

Окрім того, на його думку, і опозиції в першу чергу варто було закріпити цю перемогу, а потім думати, як діяти далі. За словами віце-спікера, якщо виходити з того, що ця акція була, передовсім, економічною, акцією захисту малого та середнього бізнесу, то необхідно було максимально закріпити перемогу. «Насправді акція не була політичною, а подальша її політизація виглядає штучно», - зазначив він.

М.ТОМЕНКО назвав неправильною ідею референдуму щодо дострокових парламентських та президентських виборів. «Я не бачу референдумного інструменту, як можна реалізувати дострокові вибори Президента, парламенту і звільнення уряду», - наголосив він. За словами М.ТОМЕНКА, не можна пропонувати якісь речі, які апріорі не можна реалізувати.

На переконання віце-спікера, опозиції варто було сказати, що ми програму «мінімум» виконали і пояснити це кожній людині, що виконання владою програми «мінімум» – це велика перемога». «Після приходу до влади ЯНУКОВИЧА – це перша серйозна перемога суспільства і опозиції у своїх вимогах», - наголосив він.

Крім того, на думку М.ТОМЕНКА, елементи політизації під час акції - це менше зло. “Більше зло те, що частина організаторів перестала бути підприємцями і стала політиками», - сказав він. М.ТОМЕНКО також наголосив, що акцію протестів підприємців не коректно порівнювати з подіями Помаранчевої революції і Майданом 2004 року, оскільки то був світоглядний, а це – економічний майдан. «Стояти на майдані – не означає стати Майданом», - сказав він.